SONDAGGIO TMW - Chi merita il Pallone d'Oro 2018?

Una delle tradizioni italiche più gettonate nel mondo del pallone nostrano è quello dell'esonero. Spesso il tecnico che un club sceglie all'inizio della stagione rischia di vedersi allontanato dopo poche settimane, in alcuni casi anche dopo pochi giorni. Ecco il quadro completo delle...

FOCUS TMW - Serie C 2018/2019: le panchine: il Monza sceglie Brocchi

Milan-Betis, l'olandese Nijhuis designato per la sfida di San Siro

Albertini sul Milan: "Donnarumma distratto. Pochi palloni per Higuain"

Lazio, problema in allenamento: si ferma Valon Berisha

Juventus, i convocati: solo 3 centrocampisti per Allegri

Mazzola: "Inter, vittoria meritata. Donnarumma non è pronto"

Juventus, confermato l'infortunio per Mandzukic: stop di 15-20 giorni

Milan, Higuain non balla il tango: la solitudine del numero 9 rossonero

Roma, i convocati: tornano De Rossi e Kolarov. Out Pastore

Parma, lavoro personalizzato per Grassi. Terapie per Dimarco

Torino, sessione di scarico con defaticante per chi ha giocato ieri

Report-Juve: "Non è parte lesa, ma non si è costituita parte civile"

Oggi in TV, torna la Champions: in campo Juventus e Roma

Chi merita il Pallone d'Oro 2018 ? Questo l'ultimo sondaggio lanciato da TMW, dopo che France Football lunedì 8 ottobre ha reso noti i nomi dei 30 finalisti. Da Cristiano Ronaldo a Modric, passando per Mbappé, Mandzukic, Salah e tanti altri. Vota il sondaggio di TMW , CLICCA QUI!

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy