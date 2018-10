SONDAGGIO TMW - Chi merita il Pallone d'Oro 2018?

10.00 - Desidero fare un chiarimento. Juve è stata sanzionata dalla giustizia sportiva per due motivi: il primo, per avere veduto biglietti nel numero maggiore di quattro. Il secondo... 9.57 - Si avvicina il momento del discorso di Andrea Agnelli. "L'esercizio 2017/2018 chiude...

Betis Siviglia, Setien: "Milan come un gigante ferito"

"Quando non segna non incide". L'incubo di Icardi c'è anche al Camp Nou

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 24 ottobre

Roma, emissario inviato in Argentina per seguire Lanus-Huracan

Rivoluzione in arrivo: tra allenatori e dirigenti c'è aria di cambiamento

Bucciantini: "Roma, non c'è idea di cambiare Di Francesco"

Serie A, Sky o DAZN? La programmazione televisiva integrale per il 2018

Inter, Spalletti e il ko al Camp Nou: "Siamo entrati in gara un po' titubanti"

Napoli, non solo Piatek. Spuntano altri due nomi per l'attacco

Valverde: "Buon risultato con una grande Inter. Confidiamo in Rafinha"

Chi merita il Pallone d'Oro 2018 ? Questo l'ultimo sondaggio lanciato da TMW, dopo che France Football lunedì 8 ottobre ha reso noti i nomi dei 30 finalisti. Da Cristiano Ronaldo a Modric, passando per Mbappé, Mandzukic, Salah e tanti altri. Vota il sondaggio di TMW , CLICCA QUI!

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy