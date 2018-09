SONDAGGIO TMW - Chi può essere la sorpresa di questa Serie A?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Chi può essere la sorpresa di questa Serie A?". Questo l'ultimo sondaggio lanciato da TMW dopo le prime battute del nuovo campionato. Una possibile squadra rivelazione da scegliere al di fuori delle solite big (Juventus, Napoli, Inter, Roma, Milan e Lazio). Queste le opzioni:

- Il Sassuolo champagne di De Zerbi

- La Fiorentina dei giovani

- Il Torino di Belotti e Zaza

- La Samp rivoluzionata

- Il Genoa di Criscito e Piatek

- Il Parma vintage di Gervinho e Bruno Alves

- L'Empoli dei baby e dei talenti

- Il Bologna con Inzaghi in panchina

- Il Cagliari di Srna e Barella

- Il Chievo per l'ennesima impresa

- Il Frosinone rinnovato in estate

- L'Udinese dello spagnolo Velazquez

- L'Atalanta ancora con Gomez capitano

- La Spal con Semplici in panchina e Petagna.