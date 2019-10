SONDAGGIO TMW - Chi vincerà il derby d'Italia?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chi vincerà il derby d'Italia? E' la domanda che vi poniamo nella settimana che si concluderà con l'attesissimo Inter-Juventus, la sfida tra la prima e la seconda della classe. La partita più sentita della Serie A quest'anno è anche quella tra le due squadre che, fino a questo momento, stanno catalizzando attenzioni e vittorie. L'Inter di Conte non ha ancora perso un colpo: sei vittorie in altrettante partite. Segue la Juventus, con 16 punti in 6 gare. Come finirà la gara di San Siro? Clicca QUI e vota il nostro ultimo sondaggio!