sondaggio Christian Eriksen ai margini: cosa deve fare l'Inter a gennaio?

vedi letture

Christian Eriksen ai margini dell'Inter. Il danese è sempre meno centrale nel progetto di Antonio Conte e adesso la società - che ha sempre esternato massima fiducia nei confronti delle scelte del suo tecnico - dovrà prendere la decisione migliore per sé stessa e per il calciatore. Qual è a vostro avviso? Queste le tre opzioni.

1) Cederlo a titolo definitivo. Non c'è feeling, meglio separarsi

2) Cederlo ma solo in prestito. Poi solo in estate si farà una valutazione definitiva

3) Non cederlo. All'Inter di Conte può tornare utile nella volata Scudetto

Clicca QUI e vota il sondaggio di TMW