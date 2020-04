sondaggio Come concludere la Champions League 2019/20?

La Champions League, per come l'abbiamo conosciuta nelle ultime stagioni, è solo un ricordo, almeno per l'annata 2019/20. Ma la UEFA sembra intenzionata a concluderla, sebbene non ci sia ancora una strada univoca e vi chiediamo la vostra opinione proprio su questo. Vale la pena provare a mantenere la formula attuale o serve pensare a nuove formule? Di seguito le opzioni per il voto.

- Concludere l'edizione 19/20 entro agosto, parallelamente ai campionati

- Priorità ai campionati, in coda tutte le gare rimaste delle coppe

- Concludere gli ottavi di finale e poi Final Eight in sede unica