SONDAGGIO TMW - Come finirà il derby? Oltre il 50% vede nerazzurro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Come finirà il derby di Milano?" è il quesito proposto dal sondaggio di TMW nei giorni che hanno portato alla stracittadina fra Milan e Inter. Il risultato è nettamente dalla parte della formazione di Antonio Conte che si aggiudica il 51,56% delle preferenze. Per il successo del Milan, invece, hanno votato il 29,53% dei votanti. Il pareggio è invece l'opzione più probabile soltanto per 18,91% dei nostri utenti.