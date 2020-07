sondaggio Conte bocciato, negativa la sua prima stagione all'Inter: il risultato finale

Come giudicate la prima stagione all'Inter di Antonio Conte? Era il tema del nostro sondaggio lanciato all'indomani del ko contro il Bologna. Oltre 3mila i voti arrivati e il37% dei votanti che ha etichettato il primo anno nerazzurro del tecnico leccese come negativo. Per il 23% stagione accettabile, per il 21% da 6 in pagella. Ecco il risultato finale.

Come giudicate la prima stagione all'Inter di Antonio Conte? (voti totali 3064)

Positiva. Con lui l'Inter ha migliorato la classifica 8,78%

Da 6 in pagella. Trend positivo ma nessuna svolta rispetto alla gestione Spalletti 21,96%

Negativa. Ci si aspettava molto di più in Serie A, in Champions e in Coppa Italia 37,37%

Giudizio ancora sospeso in attesa della fine della stagione 8,81%

Accettabile. Con Conte l'Inter ha posto le giuste basi per il futuro 23,07%