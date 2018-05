SONDAGGIO TMW - Corsa Champions: per il 60% degli utenti Inter quinta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima dell'ultima giornata di campionato, avevamo lanciato un sondaggio: 'Chi resterà fuori dalla prossima Champions League?'. Una domanda a cui avete risposto in tantissimi, oltre 5000 votanti che vedono l'Inter - anche in virtù della classifica che vede i nerazzurri svantaggiati a 90 minuti dalla fine della Serie A - chiudere la stagione al quinto posto. Solo un 5% di voti per la Roma, che però dopo l'ultimo turno ha matematicamente staccato il pass per la Champions League 2018/19.

Voti totali: 5340

Roma - 5,47 %

Lazio - 35,02 %

Inter - 59,51 %