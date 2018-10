SONDAGGIO TMW - Corsa Scudetto già chiusa dopo Juventus-Napoli?

Non è solo rumore: i nemici ora stanno sparando. Jose Mourinho sembra sempre più solo alla guida del Manchester United, ed il fuoco che lo ha messo nel mirino cerca di colpirlo in maniera indistinta con l’obiettivo acclarato di farlo cadere definitivamente dal suo trono. C’è chi ha...

Mourinho, fine della favola o inizio della rivincita? In Uk è attacco frontale

Spezia, lesione all'adduttore per Galabinov

Padova-Pescara, match rinviato per maltempo

La Gazzetta del Mezzogiorno: "Foggia, luce in fondo al tunnel"

Il Mattino: "Benevento, lo stop non ferma l'esodo"

Ascoli, Pulcinelli: "Squadra in crescita. Adesso tutti a Foggia"

Serie B, la classifica dopo il 6° turno: il Pescara manca il sorpasso in vetta

Spezia, Galabinov: "Farò di tutto per esserci a Livorno"

Venezia in ritiro a Roma in vista della sfida contro il Perugia

Foggia, Ranieri: "Per noi adesso inizia un altro campionato"

- No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

- No, il Napoli è ancora in corsa

Corsa Scudetto già chiusa dopo Juventus-Napoli? Questo l'ultimo sondaggio di TMW, lanciato dopo il successo dei campioni d'Italia contro il Napoli, squadra seconda in classifica e grande rivale dei bianconeri nella passata stagione. Dopo sette turni sono già sei i punti di vantaggio della Juve sulla seconda: finale già scritto?

