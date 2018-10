SONDAGGIO TMW - Corsa Scudetto già chiusa dopo Juventus-Napoli?

Corsa Scudetto già chiusa dopo Juventus-Napoli? Questo l'ultimo sondaggio di TMW, lanciato dopo il successo dei campioni d'Italia contro il Napoli, squadra seconda in classifica e grande rivale dei bianconeri nella passata stagione. Dopo sette turni sono già sei i punti di vantaggio...

Torino-Frosinone 3-2 al 72'. Berenguer riporta in vantaggio i granata

Daino: "Milan, manca identità. Non convinto da Rodriguez"

Frosinone, Longo: "Non perdo fiducia e continuo a lavorare"

Le pagelle del Frosinone - Ciofani e Ciano in palla, Hallfredsson troppo lento

Milan, ag. Ibra apre: "Disponibili a parlare. Non gli servono garanzie"

Torino vs arbitri, la misura è colma. E Mazzarri non ci sta più

Ag. Pogba: "Juve? Il Manchester United è stato chiaro: non è in vendita"

Milan, per Elliott non sarebbe un problema l'eventuale acquisto di Ibra

Lazio, Leiva: "Per noi momento difficile, bisogna migliorare e ripartire"

Belotti, la Nazionale persa e il gol che non arriva più

Raiola: "Prima il Milan non esisteva, ora c'è una proprietà seria"

Roma, in estate rifiutate offerte da Milan, Inter e Juve per Pellegrini

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 ottobre

Cerruti: "Giovinco in Nazionale? Allora anche Pellè"

- No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

- No, il Napoli è ancora in corsa

Corsa Scudetto già chiusa dopo Juventus-Napoli? Questo l'ultimo sondaggio di TMW, lanciato dopo il successo dei campioni d'Italia contro il Napoli, squadra seconda in classifica e grande rivale dei bianconeri nella passata stagione. Dopo sette turni sono già sei i punti di vantaggio della Juve sulla seconda: finale già scritto?

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy