sondaggio Dopo le ultime partite è corsa a due Milan-Inter per lo Scudetto?

Dopo le ultime partite è corsa a due Milan-Inter per lo Scudetto? E' la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio all'indomani della quattordicesima giornata di campionato. Il Milan arriva alla sosta natalizia con un punto un più dell'Inter e sette in più della Roma terza in classifica. Addirittura a -9 il Napoli e a -10 la Juve, squadre che hanno però una gara in meno. Sarà a questo punto un derby Scudetto?

Sì, ormai hanno preso il largo. E in generale, sono più forti delle altre

No, non si può già escludere la Juventus. E poi occhio a Roma e Napoli

