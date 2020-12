sondaggio Dopo le ultime partite è corsa a due Milan-Inter per lo Scudetto?

Dopo le ultime partite è corsa a due Milan-Inter per lo Scudetto? È la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio dopo la quattordicesima giornata di campionato. Il Milan è arrivato alla sosta natalizia con un punto un più dell'Inter e sette in più della Roma terza in classifica. Addirittura a -9 il Napoli e a -10 la Juve, squadre che hanno però una gara in meno. Sarà a questo punto un derby Scudetto?

Sì, ormai hanno preso il largo. E, in generale, sono più forti delle altre

No, non si può già escludere la Juventus. E poi occhio a Roma e Napoli

