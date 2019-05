SONDAGGIO TMW - Dove allenerà Antonio Conte la prossima stagione?

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quale sarà il futuro di Antonio Conte ? Alla Roma, che oggi pare in pole position per il futuro dell'allenatore che sta per rescindere a suon di milioni dal Chelsea? Alla Juventus che è il sogno sottaciuto dell'allenatore pugliese? Oppure al Milan, o all'Inter, che con lui cercheranno il rilancio Champions atteso? O al PSG per il possibile dopo Tuchel? Clicca qui per votare il sondaggio di Tuttomercatoweb.com. Dove allenerà Antonio Conte la prossima stagione? A voi la previsione.