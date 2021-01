sondaggio Dove andrà Christian Eriksen in questo mese di gennaio?

Dove andrà Christian Eriksen in questo mese di gennaio? È la domanda che vi poniamo nel nostro primo sondaggio del 2021. Appurato che il centrocampista danese andrà via dall'Inter dopo le inequivocabili dichiarazioni della dirigenza nerazzurra, quale sarà a vostro avviso la sua futura destinazione? Queste le opzioni:

Al PSG, Pochettino è il tecnico ideale per rilanciarlo

Al West Ham, diventerebbe la stessa assoluta degli Hammers

All'Arsenal, è ciò che serve ad Arteta per rilanciare i Gunners

Al Manchester United, così i Red Devils preparano il dopo-Pogba

A sorpresa va in Spagna, Real Madrid o Barcellona nel suo futuro

Al Bayern Monaco, il contesto ideale per tornare a brillare

