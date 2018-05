SONDAGGIO TMW - Dove giocherà il prossimo anno Cristiano Ronaldo?

Tanti rientri di spessore, dopo le esperienze fuori dall'Emilia, per il Sassuolo 2018/19: i neroverdi potranno così sfruttare il lavoro fatto negli scorsi anni riabbracciando giocatori importanti, rafforzati anche dall'anno giocato fuori da Reggio. Di certo prima bisogna prendere...

Ct Francia: "E' strano affrontare l'Italia come sparring partner"

Juventus, incontro col Cagliari (anche) per il giovane Biancu

Napoli, offerta alla Sampdoria da 30 mln per Torreira

Genoa, Bertolacci e Locatelli nel mirino: attesa per un incontro col Milan

Ritorno al futuro - Samp, riscatto Duvan. Viviano in stand-by

Rudi Garcia: "Mancini uomo giusto per l'Italia. Pochi forti come Balotelli"

Ritorno al futuro - Inter pronta per le seconde squadre. E servono 30 mln

Napoli, contratto di 5 anni per Fabian Ruiz: ADL pagherà la clausola

Milan, idea Laxalt per le corsie esterne. La concorrenza è tanta

Sampdoria, la società smentisce l'interessamento per Mascarenhas

Inter, altro prestito per Joao Mario: due opzioni per il futuro

Sampdoria, ipotesi rescissione per Matias Silvestre

Ritorno al futuro - Juve, un tesoro di squadra B. Tre rinnovi in arrivo

Juve, per Benatia possibilità Arsenal e Olympique Marsiglia

Torino, le big su Baselli: cessione possibile per il centrocampista

Ritorno al futuro - SPAL, obbligo di riscatto per Gomis-Paloschi. Rebus Borriello

Chievo, D'Anna: "Discorso ben avviato con il Napoli per Giaccherini"

1) Resta al Real Madrid 2) Torna al Manchester United 3) Va al PSG in uno scambio con Neymar 4) Cederà ai soldi della Cina

Dove giocherà il prossimo anno Cristiano Ronaldo? E' questo l'ultimo sondaggio lanciato da TMW dopo le parole del campionato portoghese. Al termine del match contro il Liverpool, l'attaccante del Real Madrid - che a Kiev ha messo in bacheca la sua quinta Champions League - ha aperto alla possibilità di un addio. Il Real Madrid, dopo la conferenza stampa di oggi, la prossima stagione ripartirà sicuramente da un allenatore diversi da Zidane. Quattro le opzioni:

Va al PSG in uno scambio con Neymar

