SONDAGGIO TMW - Dove giocherà Zlatan Ibrahimovic?

S'è conclusa la stagione in Major League Soccer per Zlatan Ibrahimovic. Dopo due stagioni al centro dell'attacco dei Los Angeles Galaxy - 53 gol in 58 partite - il centravanti svedese inizierà adesso a valutare con attenzione tutte le opzioni per il suo futuro. Quale sarà, a vostro avviso, la sua decisione?

Queste le opzioni:

- Rinnoverà coi Los Angeles Galaxy

- Cederà alla corte di De Laurentiis e andrà al Napoli

- Abbraccerà la Fiorentina di Commisso

- Tornerà a giocare in Svezia

- Si trasferirà nel Bologna di Mihajlovic

- Né Svezia, né Italia, ma tornerà in Europa

- Andrà al Boca Juniors con De Rossi

