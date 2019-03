© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Dybala per Icardi conviene all'Inter: il 10 è più giovane e più forte della punta". Oltre 4500 votanti al sondaggio di Tuttomercatoweb.com e il 42,47% si è espresso così tra le quattro opzioni a disposizione. Una disparità netta, rispetto alle altre; al secondo gradino c'è "a nessuna: Inter e Juve dovrebbero prendere altri giocatori", al 21,54%. Poi "a entrambe, per ragioni tecniche, di spogliatoio ed economiche", al 19,22%. Alla Juventus non conviene lo scambio, per i lettori di Tuttomercatoweb.com: l'opzione è votata solo dal 16,77% dei partecipanti.