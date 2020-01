Con l'arrivo di Christian Eriksen, l'Inter ma soprattutto la Serie A guadagna un campione di alto livello, in grado di rilanciare ulteriormente l'appetibilità del campionato, sulla scia di Cristiano Ronaldo un anno e mezzo fa. La stranezza dell'affare è la tempistica: di solito affari di questo tipo vengono fatti in estate, solo eccezionalmente nel mercato cosiddetto "di riparazione". E proprio in questa direzione va il nostro sondaggio di oggi: tra i vari colpi invernali degli ultimi dieci anni, è proprio il danese il migliore? Di seguito le opzioni per il colpo invernale dell'ultima decade:

Christian Eriksen all'Inter nel 2019/20

Krzysztof Piatek al Milan nel 2018/19

Rafinha all'Inter nel 2017/18

Gerard Deulofeu al Milan nel 2016/17

Stephan El Shaarawy alla Roma nel 2015/16

Seydou Doumbia alla Roma nel 2014/15

Radja Nainggolan alla Roma nel 2013/14

Mario Balotelli al Milan nel 2012/13

Fredy Guarin all'Inter nel 2011/12

Antonio Cassano al Milan 2010/11

Clicca QUI e vota il nostro ultimo sondaggio!