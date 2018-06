SONDAGGIO TMW - Futuro CR7: per i nostri lettori resta al Real Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quasi 5mila persone hanno votato al nostro sondaggio, lanciato dopo la finale di Champions League, relativo al futuro del campione portoghese Cristiano Ronaldo.

Nonostante le sue dichiarazioni, per la maggioranza dei nostri lettori CR7 resterà al Real Madrid. A non troppa distanza le ipotesi Manchester United e Paris Saint-Germain (in uno scambio con Neymar). In pochi, infine, credono all'ipotesi Cina. Di seguito il risultato

Voti totali: 4729

Resta al Real Madrid 36,24 %

Torna al Manchester United 27,11 %

Va al PSG in uno scambio con Neymar 28,4 %

Cederà ai soldi della Cina 8,25 %