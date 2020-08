sondaggio Futuro Suarez lontano dal Barça: quale sarà la sua prossima meta?

vedi letture

Quale sarà la prossima avventura di Luis Suarez? Il Barça, tramite Koeman, ha già comunicato all'ex Liverpool che la sua avventura in Catalogna è finita, ma per l'uruguaiano non mancheranno certe le possibili destinazioni. E tra le ipotesi, c'è anche un ipotetico sbarco in Italia... Queste le alternative:

1) Il romantico ritorno all'Ajax è la soluzione migliore

2) La Juve cerca un centravanti: l'uruguaiano è un'opportunità

3) Anche il PSG è una pista da tenere in considerazione

4) Pista a sorpresa: potrebbe spuntare anche un'altra squadra italiana

Clicca qui e vota l'ultimo sondaggio di TMW