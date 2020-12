SONDAGGIO TMW - Gomez vuole lasciare l'Atalanta a gennaio: quale sarà il suo futuro?

sondaggio Gomez vuole lasciare l'Atalanta a gennaio: quale sarà il suo futuro?

vedi letture

Alejandro Gomez vuole lasciare l'Atalanta a gennaio: quale sarà il suo futuro? E' la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio. La rottura tra il Papu e l'allenatore Gasperini ha portato il capitano della Dea a prendere questa decisione: chiederà subito la cessione alla proprietà. Quale sarà a vostro avviso il futuro del calciatore argentino? Queste le opzioni.

1) Andrà all'Inter, che proverà a portarlo ad Appiano con uno scambio

2) Andrà al Milan. Che in questo modo si cautela in caso di addio di Calhanoglu

3) Andrà alla Juventus. Serve a Pirlo un centrocampista con le sue qualità

4) Andrà alla Lazio. I tifosi sul web stanno chiedendo a gran voce il suo arrivo

5) Andrà alla Roma. E' l'innesto giusto per tornare tra le prime quattro.

6) Andrà via dall'Italia per tornare in Argentina

7) Andrà via dall'Italia per un altro top campionato europeo

8) Andrà via dall'Italia per il Medio Oriente. Già a settembre l'ha cercato l'Al Nassr

9) Resterà all'Atalanta. Ci sarà una clamorosa pace con Gasperini

Clicca QUI e vota il sondaggio di TMW