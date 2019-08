I lettori di Tuttomercatoweb.com prevedono Paulo Dybala ancora alla Juventus. Oltre 8mila votanti per il sondaggio apparso su queste colonne a proposito del futuro della Joya: per il 42,5% tra le cinque opzioni, Dybala resterà alla Juventus con Sarri. L'alternativa? All'Inter in coppia con Lukaku per il 32% circa. Al terzo posto il PSG per l'eredità di Neymar al 20%. Nessuno, di fatto, crede all'ipotesi Real-Barça (meno del 2%) o al Bayern Monaco (2,75%).