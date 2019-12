© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti". Con questo comunicato il Napoli ha optato per l'addio di Carlo Ancelotti e scelto per la sua sostituzione Rino Gattuso: Aurelio De Laurentiis ha esonerato il tecnico ex Bayern e sceglie proprio l'ex Milan. Decisione giusta? clicca qui per votare! al sondaggio di TMW.