sondaggio Inter, è Vidal l'uomo giusto per puntare allo Scudetto?

E' Arturo Vidal il giocatore che serve all'Inter per puntare allo Scudetto? E' la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio: il club nerazzurro è molto vicino all'acquisto del centrocampista cileno e conta di chiudere l'operazione nei prossimi giorni. Pensate sia l'acquisto che può svoltare la stagione dei nerazzurri?

1) Si, Conte lo voleva già a gennaio e permette all'Inter il definitivo salto di qualità

2) E' l'acquisto che serve per il centrocampo ma non basta per lo Scudetto

3) No, era meglio puntare su Sandro Tonali

4) No, a quel punto tanto vale trattenere Nainggolan

