Con il 67,56% dei voti i lettori di TuttoMercatoWeb.com sostengono che l'Inter debba puntare su Sebastiano Esposito come quarto attaccante a disposizione di Antonio Conte dopo l'infortunio di Alexis Sanchez. In base ai voti espressi in pochi (10,19%) pensano infatti che il tecnico nerazzurro debba spremere Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Matteo Politano senza affidarsi al giovane nerazzurro. Infine il mercato: solo il 22,25% pensa che la società debba guardare agli svincolati o tenere le antenne dritte in vista di gennaio.

Ecco di seguito il risultato nel dettaglio:

Voti Totali: 1236

- Avanti con Politano, Lukaku e Lautaro Martinez: sono più che sufficienti alle esigenze di Conte 10,19%

- Occhi sul mercato, sia quello degli svincolati che invernale 22,25%

- Fiducia al giovane Esposito: sarà lui a completare la batteria di attaccanti nerazzurri 67,56%