© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il problema fisico ad Alexis Sanchez, che ha scelto di ricorrere alla chirurgia per risolvere il guaio alla caviglia, lascia un po' scoperto l'attacco dell'Inter, impegnato su due fronti fino a gennaio. Il cileno, che peraltro aveva avuto un eccellente approccio al mondo nerazzurro, ha costretto la società a trattenere il giovane Esposito, promosso a vice-Lukaku con Lautaro Martinez e Politano chiamati a non far rimpiangere il Nino Maravilla. A voi lettori di TMW chiediamo un parere su cosa dovrebbe fare il club nerazzurro:

1) Avanti con Politano, Lukaku e Lautaro Martinez: sono più che sufficienti alle esigenze di Conte

2) Occhi sul mercato, sia quello degli svincolati che invernale

3) Fiducia al giovane Esposito: sarà lui a completare la batteria di attaccanti nerazzurri

Clicca qui e vota il sondaggio TMW