sondaggio Juve fuori dalla Champions, CR7 flop: cosa fare con Ronaldo?

vedi letture

La Juventus esce dalla Champions League contro il Porto. Come con l'Ajax, come contro il Lione. Cristiano Ronaldo è stato uno dei peggiori sia all'andata che al ritorno della gara contro i Dragoes e tra i grandi colpevoli per essersi girato sulla punizione decisiva di Sergio Oliveira. Cosa fare adesso col futuro del 7 lusitano? Cederlo risparmiando 31 milioni di euro all'anno e provare a vincere la Champions con un nuovo ciclo? Oppure la Juventus deve concedere ancora una chance a Ronaldo, in scadenza nel 2022? O magari rinnovarlo, per aprire un nuovo percorso sempre basandosi sulle gesta del portoghese?