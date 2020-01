© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Juve immobile sul mercato: è la decisione corretta?". E' la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio. Il club bianconero, che nei primi giorni del 2020 ha preso Dejan Kulusevski per giugno, ha deciso fin qui di non cambiare alcuna pedina in vista della seconda parte di stagione. Ha fatto bene? Queste le opzioni:

Si, questa squadra non ha bisogno di rinforzi adesso

No, alla Juventus sarebbe servito un altro terzino

No, bisognava portare subito Kulusevski a Torino

No, il club forzi la mano per lo scambio Rakitic-Bernardeschi

