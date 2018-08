SONDAGGIO TMW - Juve la big che si è mossa meglio. Male il Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quasi 4000 votanti per il sondaggio sul mercato estivo delle grandi d'Italia. "Quale big si è mossa meglio?". Un plebiscito per la Juventus: 42,4% dei votanti hanno optato per la Vecchia Signora. poi l'Inter al 29,39%, terzo il Milan al 14,14%. Male le altre tre: solo quarta la Roma al 7,47%, penulimo il Napoli al 4% e ultima la Lazio con soltanto il 2,6% dei voti.