sondaggio Juventus fuori in Champions: cosa fare con Sarri?

La Juventus è stata eliminata dall'Olympique Lione in Champions League. A nulla è servito il 2-1 dell'Allianz dopo l'1-0 patito in Francia. "I dirigenti non sono dilettanti da decidere il mio futuro per una partita", il sunto delle parole di Sarri nel giorno della vigilia. Che fare, adesso? Confermare Sarri in panchina? O esonerarlo ripartendo da un nome nuovo? Vota il sondaggio di Tuttomercatoweb.com.