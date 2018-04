Sondaggio TMW - Juventus, quale sarà il futuro di Allegri?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea pensa a Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, per rivoluzionare i progetti presenti e futuri, dopo il fallimento del Conte bis. Ma la Vecchia Signora, cosa deciderà di fare al termine di una stagione che vede i bianconeri ancora in ballo per Scudetto, Champions e Coppa Italia? Lo chiediamo ai nostri lettori. Le opzioni più probabili, quando mancano almeno 50 giorni alla fine della stagione, sembrano tre: una ripartenza con azzeramento o quasi della rosa, un mercato da protagonista con Allegri ancora in sella o un cambio di panchina che vedrebbe il livornese diretto all'estero.