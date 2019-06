SONDAGGIO TMW - L'Inter riparte da Conte: è la decisione giusta?

Un talento al giorno , Moises Ramirez: il futuro N'Kono gioca in Spagna

Uno dei grandi talenti che si sta mettendo in mostra al Mondiale Under 20 polacco è Moises Ramirez, estremo difensore dell'Ecuador, a cui la selezione americana deve molto per il quarto di finale raggiunto: il portiere di colore ha infatti compiuto almeno un paio di miracoli nella...