sondaggio L'Inter vuole Cavani per sostituire Sanchez. E' la scelta giusta?

"L'Inter vuole Cavani per sostituire Sanchez. E' la scelta giusta?" E' questo il tema dell'ultimo sondaggio di TMW. Il club nerazzurro, che non riscatterà Alexis Sanchez dal Manchester United, negli scorsi giorni ha presentato la prima offerta per Cavani e pensa proprio al Matador per sostituire il cileno ex Udinese.

La scelta di affondare il colpo su Cavani è arrivata dopo il riavvicinamento tra il Napoli e Dries Mertens, altro parametro zero che era finito nel mirino dell'Inter. Queste le tre opzioni.

1) Si, il Matador è l'uomo giusto per rinforzare l'attacco

2) No, a 33 anni è giù sul viale del tramonto

3) Era meglio Dries Mertens

