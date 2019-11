SONDAGGIO TMW - L'Italia di Mancini può vincere l'Europeo?

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia di Roberto Mancini, dieci vittorie su dieci nel girone di qualificazione per Euro 2020, può vincere la competizione continentale in programma la prossima estate? L'entusiasmo è certamente riacceso da Immobile, Belotti, Chiesa e compagni. Ma può essere abbastanza per giocarsi il titolo europeo? Tuttomercatoweb.com apre così il dibattito. Quattro opzioni nel suo consueto sondaggio. "L'Italia di Mancini può vincere l'Europeo?".