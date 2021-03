sondaggio La Juve va ko e dice addio allo scudetto: è giusto continuare con Pirlo?

vedi letture

La sconfitta contro il Benevento apre nuove crepe in casa Juventus. I bianconeri dicono di fatto addio al decimo scudetto consecutivo e arriva il momento delle domande sul futuro. In discussione, su tutti, la scelta estiva di puntare su Andrea Pirlo in panchina. Secondo voi la società deve insistere sulla linea sposata in estate, o urge un cambio di rotta? È quello che vi chiediamo nel nuovo sondaggio di di TuttoMercatoWeb.