SONDAGGIO TMW - La Roma a Fonseca: è una scelta che vi convince?

© foto di Federico Gaetano

Non la prima scelta, ma senza dubbio che farà discutere. La Roma riparte da Paulo Fonseca, tecnico portoghese nato in Mozambico reduce da una lunga e vincente avventura in Ucraina sulla panchina dello Shakhtar Donetsk.

Classe '73, è alla sua prima avventura in Italia e sbarca nelle Capitale dopo i no di Conte e Gasperini e le trattative mai decollate per Sarri e Mihajlovic. Non una prima scelta, ma la migliore possibile adesso per la Roma? Dite la vostra votando il sondaggio di TMW!