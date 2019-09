© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I lettori di Tuttomercatoweb.com prevedono un cambio al vertice della Serie A: forse perché più concentrata sul cammino europeo, la Juventus cederà il passo all'Inter come Campione d'Italia. Questo dice il nostro sondaggio sul campionato italiano, che ha coinvolto ben 13mila utenti : i nerazzurri di Antonio Conte partono come favoriti per la lotta allo Scudetto per il 38% dei votanti, un punto percentuale sopra la Juventus, già vincitrice per otto anni di seguito. Napoli, Milan e Inter si spartiscono il resto delle preferenze, senza però arrivare neanche al 10%.