© foto di PhotoViews

Mauro Icardi rinnoverà il contratto con l'Inter, fino al 2021. È questa l'opinione dei lettori di TMW, la vostra opinione: in tanti avete votato il sondaggio relativo al futuro del capitano nerazzurro. Il 52,4% ritiene che rinnoverà il contratto: in attesa dell'annuncio ufficiale, una previsione corretta, considerato che la prossima settimana dovrebbe esservi la tanto sospirata fumata bianca. Per il 7,55% rimarrà all'Inter senza rinnovo, il 40,05% è convinto che non rinnoverà e che lascerà il club in estate: uno scenario, come detto, in questo momento alquanto lontano.