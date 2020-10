SONDAGGIO TMW - Mercato estivo 20/21: chi si è mosso meglio tra le big?

sondaggio Mercato estivo 20/21: chi si è mosso meglio tra le big?

La domanda è classica, quasi scontata nel day-after del calciomercato estivo. Quale tra le big ha condotto il miglior mercato estivo? E' stata una sessione particolare e con tanto campionato in mezzo, ma questo non ha impedito colpi molto importanti come Osimehn al Napoli, Chiesa alla Juventus, Andreas Pereira alla Lazio, Tonali al Milan, Hakimi all'Inter, Smalling alla Roma, Lammers all'Atalanta, ma non solo.

1) Atalanta

2) Inter

3) Juventus

4) Lazio

5) Milan

6) Napoli

7) Roma

