sondaggio Milan, ennesima rivoluzione. Ma è giusto cambiare ancora?

La confusione regna sovrana in casa Milan, che si appresta all'ennesimo cambio di guida, non tecnica ma dirigenziale: via Boban e Maldini, per decisione di Gazidis e comunque per dissidi interni non più superabili. Ma è davvero quello di cui ha bisogno il club rossonero in questo momento? Lo chiediamo a voi, lettori di TMW, grazie al consueto sondaggio proposto dalla nostra redazione.

Sì, il lavoro della dirigenza non è stato all'altezza delle aspettative

No, assurdo cambiare ogni anno guida e aspettarsi risultati immediati

Sì, ma il lavoro di Maldini non deve essere equiparato a quello di Boban

No, non ha senso togliere certezze alla squadra alle idi di marzo