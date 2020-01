© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Suso, Piatek e Paquetà sono ai margini del Milan dopo il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Nelle ultime due partite di campionato, questi tre giocatori non sono scesi in campo nemmeno per un minuto: una precisa scelta di Stefano Pioli e della società, che nel frattempo cerca acquirenti.

Ma voi che fareste? E' quello che vi chiediamo nell'ultimo sondaggio di TMW. Queste le quattro opzioni:

Suso, ha colpi che possono ancora aiutare il Milan

Piatek, il Milan deve ritrovare i suoi gol

Paquetà, serve solo la giusta collocazione in campo

Nessuno dei tre, il Milan volti pagina

