SONDAGGIO TMW - Milinkovic-Savic miglior giocatore dell'ultima Serie A

6 maggio 1998, l'Inter vince la Coppa UEFA battendo la Lazio in finale

7 maggio 1986, l'Est trionfa in Europa: Coppa dei Campioni allo Steaua

8 maggio 1898, si gioca il primo campionato di calcio in Italia

9 maggio 2004, Baggio segna il suo ultimo gol in carriera e arriva a quota 205

11 maggio 2001, il Milan batte 6-0 l'Inter: clamorosa onta per i nerazzurri

12 maggio 1963, l'Italia batte 3-0 il Brasile: debutto con gol per Mazzola

14 maggio 2000, la Juve perde a Perugia dopo la sospensione per pioggia. La Lazio vince lo scudetto

17 maggio 1995, il Parma vince la Coppa UEFA battendo in finale la Juve

19 maggio 1978, Menotti esclude Maradona dai Mondiali in Argentina

25 maggio 2005, notte da incubo per il Milan: perde la finale Champions col Liverpool dopo un vantaggio...

Chi è stato il miglior calciatore dell'ultima Serie A? Questo l'ultimo sondaggio lanciato da TMW a cui hanno risposto quasi 9mila utenti. Per i nostri lettori, il miglior giocatore del campionato appena andato in archivio è stato il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic con il 27.12% dei voti. Poi, decisamente staccati, Douglas Costa della Juventus e il capocannoniere del campionato Ciro Immobile. Di seguito il dato.

