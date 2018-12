SONDAGGIO TMW - Ottavi Champions: fiducia sia nel Napoli che nell'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ottavi di Champions: chi ha più possibilità tra Inter e Napoli? questo il sondaggio proposto da Tuttomercatoweb.com sulla fase a gironi della massima kermesse europea che si concluderà tra oggi e domani. "Andranno entrambe agli ottavi" è il voto predominante: 44,79% degli oltre 2300 voti per questa opzione, a seguire c'è più fiducia per l'Inter (19,97%) che per il Napoli (18,74%). "Entrambe eliminate" è stata l'opzione meno vitata, al 16,49%.