SONDAGGIO TMW - Ottavi di Champions: chi ha più chance tra Inter e Napoli?

Chi ha più possibilità di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Napoli? Questo l'ultimo sondaggio lanciato da TMW dopo la quinta giornata della fase a gironi. Il destino della squadra di Spalletti è anche nelle mani del Barcellona: l'Inter deve battere il PSV a San Siro e sperare che al Camp Nou Messi e compagni, già qualificati e certi del primo posto, non perdano contro il Tottenham.

Il Napoli, invece, andrà ad Anfield Road con la missione di non perdere contro il Liverpool. O perdere, ma di misura e con almeno un gol realizzato. Altrimenti, in caso di goleada dei reds, tutto sarà nelle mani della Stella Rossa che al Marakana affronterà il PSG.