SONDAGGIO TMW - Pallone d'Oro, qual è l'esclusione più sorprendente?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono stati resi noti ieri i trenta nominativi che si giocheranno il Pallone d'Oro 2019, assegnato il prossimo 2 dicembre: in attesa di capire quali saranno i favoriti, vi proponiamo un quesito che riguarda chi non fa parte della lista di France Football. Qual è l'assenza più eclatante tra i nomi fatti dalla rivista francese? Ne abbiamo scelti dieci la cui mancanza ci ha colpito: Gareth Bale del Real Madrid, vincitore di quattro Champions League, così come il trio del PSG Cavani-Di Maria-Neymar, a cui non è bastato il campionato francese, dominato in lungo e in largo. L'exploit con la Croazia aveva portato Modric a vincere la scorsa edizione del Pallone d'Oro, ma le deludenti prove col Real Madrid lo fanno finire persino fuori dai trenta finalisti. Discorso che vale anche per Sergio Ramos e Paul Pogba. Esce dalla lista anche Luis Suarez, mentre la semifinale raggiunta con l'Ajax non è bastata ad Hakim Ziyech: quattro i lancieri 18/19 inseriti in lista, ma non il marocchino.

1) Gareth Bale

2) Edinson Cavani

3) Angel Di Maria

4) Harry Kane

5) Neymar

6) Luka Modric

7) Paul Pogba

8) Sergio Ramos

9) Luis Suarez

10) Hakim Ziyech

Clicca qui e vota il sondaggio TMW