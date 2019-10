© foto di PhotoViews

Il dado è tratto: il Milan è pronto al cambio in panchina. Nel pomeriggio, il club rossonero ufficializzerà l'esonero di Marco Giampaolo e l'ingaggio al suo posto di Stefano Pioli.

Un dato che non soddisfa i tifosi (almeno in attesa dei risultati), stando anche ai risultati dell'ultimo sondaggio TMW chiuso con oltre duemila voti. In cima alle preferenze dei tifosi c'era infatti Luciano Spalletti, poi la conferma di Marco Giampaolo e, al terzo posto, il ritorno di Gennaro Gattuso. Solo il 3.66% dei voti per Stefano Pioli. Di seguito il risultato.

Titolo sondaggio - Giampaolo in bilico: cosa deve fare il Milan?

Voti totali: 2211

Prendere subito Luciano Spalletti 35,87 %

Confermare Marco Giampaolo 28,58 %

Richiamare Gennaro Gattuso 17,73 %

Claudio Ranieri, traghettatore perfetto 7,33 %

Puntare su Stefano Pioli 3,66 %

Optare per Rudi Garcia 3,48 %

Cercare di convincere Shevchenko e Tassotti 3,35 %