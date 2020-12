SONDAGGIO TMW - Perché Andrea Pirlo sta trovando tutte queste difficoltà alla Juventus?

sondaggio Perché Andrea Pirlo sta trovando tutte queste difficoltà alla Juventus?

Perché Andrea Pirlo sta trovando tutte queste difficoltà alla Juventus? È la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio. Scelto in estate per sostituire Maurizio Sarri, l'attuale allenatore bianconero in questo avvio di Serie A ha collezionato 5 vittorie e 5 pareggi. Partenza a rilento come quasi mai negli ultimi anni: qual è a vostro avviso il principale problema?

1) È troppo inesperto e si sta ritrovando in una situazione più grande di lui

2) Perché s'è ritrovato con un centrocampo non all'altezza di una squadra che vuole vincere tutto

3) Perché dall'arrivo di Cristiano Ronaldo la squadra s'è adagiata sui gol di CR7

4) È colpa dell'involuzione di Dybala, fin qui tra i peggiori

5) È colpa dei troppi infortuni e/o indisponibili in questo avvio di stagione

