SONDAGGIO TMW - Processo a Conte: l’Inter deve cambiare allenatore?

sondaggio Processo a Conte: l’Inter deve cambiare allenatore?

L’eliminazione alla fase a gironi di Champions e il successivo sfogo a favore di telecamera di Antonio Conte tengono banco in casa Inter. È arrivato il momento per il club nerazzurro di cambiare allenatore? È questa la domanda che vi poniamo nel nostro nuovo sondaggio

1) Sì, per l’eliminazione in Champions League.

2) Sì, per l’ennesimo sfogo mediatico

3) No, ora non ha più scusanti per lo Scudetto

4) Nel No, un nuovo allenatore costerebbe troppo

