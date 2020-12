sondaggio Processo a Conte: l’Inter deve cambiare allenatore?

L’eliminazione alla fase a gironi di Champions e il successivo sfogo a favore di telecamera di Antonio Conte tengono banco in casa Inter. È arrivato il momento per il club nerazzurro di cambiare allenatore? È questa la domanda che vi poniamo nel nostro nuovo sondaggio:

1) Sì, per l’eliminazione in Champions League.

2) Sì, per l’ennesimo sfogo mediatico

3) No, ora non ha più scusanti per lo Scudetto

4) No, un nuovo allenatore costerebbe troppo

